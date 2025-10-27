  • 會員
27/10/2025 17:56

《中國要聞》李強：支持香港等申請方加入《區域全面經濟夥伴關係協定》

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國務院總理李強於2025年10月27日在馬來西亞吉隆坡RCEP領導人會議表示，支持中國香港等申請方加入RCEP，並呼籲各方加強協作應對單邊主義挑戰，協定生效3年多促進區域經濟增長。

事實要點：
▷ 李強明確支持中國香港等申請方加入RCEP（唯一性政策表態）
▷ RCEP生效實施3年多，區域經濟保持較快增長（時效性數據）
▷ 李強提出三點行動：擴員進程、協定提質升級、維護多邊貿易體制（具體政策方向）
▷ 會議於2025年10月27日在馬來西亞吉隆坡舉行（時地要素）
▷ 中方承諾支持東盟中心地位（唯一性外交立場）

　　據新華社，當地時間10月27日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡出席第五次《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)領導人會議。

　　李強表示，正如習近平主席指出，開放包容、合作共贏才是人間正道。《區域全面經濟夥伴關係協定》生效實施3年多來，在世界經濟整體動能不足的大背景下，各成員間經貿合作持續深化，區域經濟保持較快增長。這一過程中，協定發揮不可替代的重要作用，為各成員拓寬了攜手共促發展的空間，提供了維護經濟安全的機制，搭建了推進創新合作的平台。

　　李強指出，當前，國際經貿形勢發生複雜變化，單邊主義、保護主義甚囂塵上，給本區域帶來巨大風險。協定各方應當更加緊密協作，共同應對挑戰，合力推動發展。

　　一是以更加開放的胸懷打造區域大市場。加強市場互聯互通，推進區域經濟一體化，同時加快擴員進程，支持中國香港等申請方加入《區域全面經濟夥伴關係協定》。

　　二是以更加積極的行動推動協定提質升級。全面高質量履行協定承諾，積極對接國際高標準經貿規則，探討在市場准入、政府採購、數字、綠色、產業鏈供應鏈等領域合作實現更大突破。

　　三是以更加堅定的決心維護多邊貿易體制。中方將始終支持東盟中心地位，願同各方一道堅持真正的多邊主義，協力維護區域多邊貿易體系的穩定。中方願同各方匯眾智、聚眾力，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》合作取得更多務實成果，攜手開創共同繁榮的美好未來。
《經濟通通訊社27日專訊》

