《神州金融》交易商協會：進一步做好債務融資工具募集資金監管工作

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
中國銀行間市場交易導協會2025年10月27日發布通知，強化債務融資工具募集資金監管，要求資金監管行核實劃轉帳戶性質、穿透核查資金流向，並配合監測排查。
事實要點：
▷ 募集資金劃轉須核實為監管或專項帳戶（唯一性描述）
▷ 資金監管行須穿透核查每一流經帳戶用途（明確流程）
▷ 監管職責與存續期管理分屬不同部門時須建立內部溝通（職責分離要求）
▷ 監管行可拒絕不符約定用途的劃款申請（明確權限）
▷ 通知包含六項監管措施（原文唯一量化描述）
（註：原文未提及具體數據，故以「六項監管措施」作為唯一量化描述，並依規則突顯程序性要求）
中國銀行間市場交易商協會發布關於進一步做好債務融資工具募集資金監管工作的通知，主要有六點內容。
*募集資金劃轉至其他帳戶，須核實為監管帳戶或專項帳戶*
通知指出，完善募集資金監管機制。資金監管行應根據債務融資工具的特點完善募集資金監管相關制度機制，建立健全內部審核機制和操作流程，加強對交易商協會關於募集資金使用、管理及帳戶設立等自律規則的學習，確保帳戶管理、劃款審核、用途核查、底稿留存等相關環節的合規運行。資金監管職責與存續期管理職責由不同部門或業務條線承擔的，資金監管行應建立暢通的內部溝通渠道，確保嚴格落實募集資金管理相關工作要求。
切實履行資金劃轉的審核職責。發行人擬將募集資金劃出募集資金監管帳戶或專項帳戶的，資金監管行應按照募集資金監管協議約定履行監管職責，對劃款指令及相關材料進行審核，確認與發行文件約定的用途一致。對於劃款指令與約定不符、材料不齊全、疑似不合規的劃款申請，資金監管行應審慎劃款，必要時可依據監管協議拒絕放款。
核實新的監管帳戶或專項帳戶。擬用於償還債務融資工具或其他債務的募集資金，確有劃轉至其他帳戶需要的，資金監管行在收到發行人劃款指令時，應通過獲取新的監管協議或發行人披露的變更公告等文件，核實擬接收募集資金的帳戶已設置為監管帳戶或專項帳戶。對已劃轉至新資金監管行的募集資金，由新的資金監管行承擔監管職責。
*核查募集資金的每一流經帳戶*
此外，通知明確，切實開展用途核查。資金監管行應按照穿透原則管理募集資金，對募集資金的每一流經帳戶進行跟蹤穿透核查，直至募集資金用於約定用途，獲取募集資金是否按照披露用途使用的必要憑證，並妥善保存核查、驗證材料等工作底稿。
配合輔導及監測排查等工作。資金監管行應配合存續期管理機構開展對發行人的募集資金相關輔導及監測排查等工作，同時，也應配合交易商協會不定期開展的募集資金存放、使用、資金監管帳戶變更等有關事項的排查和檢查。
若發現發行人募集資金管理和使用違反自律規則要求，或存續期管理機構未履行職責的情形，資金監管行可向交易商協會報告。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票