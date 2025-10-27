【關稅戰】中美吉隆坡磋商達共識將履行各自批准程序，貝森特料中方推遲收緊稀土管制

當地時間10月25日至26日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美經貿磋商。



根據中方發布，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。



何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。對於在經貿合作中出現的分歧和摩擦，雙方應本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。希望美方與中方相向而行，共同落實好歷次經貿磋商成果，進一步積累互信、管控分歧，拓展互利合作。



*李成鋼：中方維護利益立場堅定*



中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在磋商結束後對中外媒體記者表示，「過去一個月左右的時間，中美經貿關係出現了一些震盪和波動，全球都非常關注。」李成鋼說，「出現這些震盪和波動不是中方願意看到的。」



李成鋼並介紹，中美經貿團隊就美對華海事物流和造船業301措施、進一步延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和禁毒合作、進一步擴大貿易、出口管制等議題進行了討論和交流，形成了初步共識，下一步將履行各自國內批准程序。



「美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。」李成鋼說，此次磋商中，中美經貿團隊始終相互尊重、平等對話。未來，雙方將進一步加強溝通交流。李成鋼還對東道主馬來西亞政府的熱情接待和周到安排表示感謝。



*美方稱中方會推遲稀土管制，兩國元首明年互訪*



不過，中國官方對會談達成的具體共識並無詳細介紹，美國財長貝森特則透露，預料中方會推遲1年收緊稀土出口管制，並在未來幾年持續大量採購美國大豆。他相信，雙方之後將能討論控制芬太尼危機，而TikTok在美國賣盤的細節亦已敲定，會在首腦會談上達成協議。



貝森特又預料，兩國元首會在明年互訪，美國總統特朗普很可能會在明年2月農曆新年前訪問北京，會晤中國國家主席習近平；之後習近平可能會在明年秋天前往美國華盛頓，在出席20國集團峰會前，會晤特朗普。

