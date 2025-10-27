  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

27/10/2025 09:30

《Ａ股行情》滬指高開0.48%，美加徵100%關稅料停，中方料推遲稀土管制

　　中美團隊過去周末在馬來西亞吉隆坡為期兩天的會談結束後，雙方均指就一系列貿易問題達成初步共識，為兩國元首周四（30日）會面敲定協議了基礎。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.48%，報3969.22點，深成指高開1.2%，創業板指高開1.75%；半導體、光刻機概念股盤初造好。

　　中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方圍繞出口管制、對華海事物流和造船業301收費、對等關稅暫停期延長、芬太尼關稅和執法合作及農產品貿易等問題進行了坦誠深入的交流磋商，並就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。不過，中國官方無公布具體成果。

　　而美國財長貝森特則透露，總統特朗普對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」。他還預計中國將大量進口美國大豆，並推遲實施稀土出口管制一年，TikTok美國賣盤細節已經敲定，等待中美領導人確認完成交易。市場繼續關注接下來登場的元首會晤。

　　另外，人行今日進行3373億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有1890億元逆回購到期，即今日淨投放1483億元。本周公開市場將有8672億元逆回購到期，此外，周三將有5000億元182天期買斷式逆回購到期。
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處