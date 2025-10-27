《Ａ股行情》滬指高開0.48%，美加徵100%關稅料停，中方料推遲稀土管制

中美團隊過去周末在馬來西亞吉隆坡為期兩天的會談結束後，雙方均指就一系列貿易問題達成初步共識，為兩國元首周四（30日）會面敲定協議了基礎。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.48%，報3969.22點，深成指高開1.2%，創業板指高開1.75%；半導體、光刻機概念股盤初造好。



中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方圍繞出口管制、對華海事物流和造船業301收費、對等關稅暫停期延長、芬太尼關稅和執法合作及農產品貿易等問題進行了坦誠深入的交流磋商，並就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。不過，中國官方無公布具體成果。



而美國財長貝森特則透露，總統特朗普對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」。他還預計中國將大量進口美國大豆，並推遲實施稀土出口管制一年，TikTok美國賣盤細節已經敲定，等待中美領導人確認完成交易。市場繼續關注接下來登場的元首會晤。



另外，人行今日進行3373億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有1890億元逆回購到期，即今日淨投放1483億元。本周公開市場將有8672億元逆回購到期，此外，周三將有5000億元182天期買斷式逆回購到期。

《經濟通通訊社27日專訊》