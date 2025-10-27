  • 會員
AH股新聞

27/10/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升1%逼近4000點，光刻機、算力硬件股走強

　　內地9月規模以上工業企業利潤同比增21.6%，增速較8月加快1.2個百分點，創2023年11月以來新高。滬深股市早盤走高，滬指半日收升1.04%，報3991.35點，逼近4000點，繼續刷新年內新高；深成指升1.26%，創業板指升1.54%。兩市半日成交額15651億元（人民幣．下同），連續第103個交易日突破1萬億，較上個交易日增3371億元或27%。

　　光刻機概念股、CPO等算力硬件股走強，晶瑞電材(深:300655)揚15%，南大光電　(深:300346)升超6%，生益科技(滬:600183)、仕佳光子(滬:688313)漲停。北京大學科研團隊通過冷凍電子斷層掃描技術，首次在原位狀態下解析了光刻膠分子在液相環境中的微觀三維結構、界面分布與纏結行為，開發出可顯著減少光刻缺陷的產業化方案。

　　2025金融街論壇年會今日至30日在北京金融街舉行，將有來自30多個國家、地區的400余名重要嘉賓參加，大會作為中國金融政策的風向標，將釋放重要政策信號。證券板塊拉升，中信證券(06030)(滬:600030)、華泰證券(06886)(滬:601688)、廣發證券(01776)(深:000776)A股走高。

　　鋼鐵板塊走強，半日集體收升。寶鋼股份(滬:600019)升超2%，包鋼股份(滬:600010)升1.5%。
《經濟通通訊社27日專訊》

