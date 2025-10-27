《Ａ股行情》滬指收升1.2%未能破4000關，中美吉隆坡磋商達基本共識

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
2025年10月27日，滬深股市收升，滬指漲1.18%報3996.94點，成交額2.3萬億元；中美在吉隆坡磋商達成基本共識，美方稱對華商品100%關稅威脅解除，中方擬推遲稀土出口管制一年。
事實要點：
▷ 滬深兩市成交額2.3萬億元（日增3659億或16%）
▷ 美財長稱對華商品100%關稅威脅「不復存在」
▷ 滬指收3996.94點（漲1.18%），深成指漲1.51%，創業板指漲1.98%
▷ 中方推遲稀土出口管制一年，美預計中國將大量進口大豆
▷ 中美元首擬30日會晤，或簽署TikTok協議
過去周末中美在吉隆坡舉行第五輪面對面磋商，雙方貿易談判表示已就關稅及其他問題達基本共識，雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。美國財長貝森特直稱，對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」，他預計中國將大量進口美國大豆，並推遲實施稀土出口管制一年。滬深股市今日繼續走高，滬綜指收升1.18%，報3996.94點，未能突破4000點大關，最高見3999.07點；深成指升1.51%，創業板指升1.98%。兩市全天成交2.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3659億元或16%。
中美元首預計將於本周舉行會晤，特朗普對傳媒表示，可能在周四（30日）的「習特會」上，簽署TikTok最終協議。商務部研究院研究員周密表示，事實上中美雙方存在著廣泛的相互貿易需求，雙方可在這些廣泛領域達成共識尋求合作。不過，在共識達成後，不一定會馬上轉化成實際的行動，需要為市場留足充分準備時間。
盤面上，市場熱點輪番活躍。存儲芯片午後衝高，江波龍(深:301308)漲超19%再創新高，大為股份(深:002213)、兆易創新(滬:603986)漲停。
板塊方面，存儲芯片、CPO概念等算力硬件和光刻機概念板塊漲幅居前，晶瑞電材(深:300655)揚16.5%，上海電氣(滬:601727)升超3%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4716.02
|+1.19
|上證指數
|3996.94
|+1.18
|10434.04
|深證成指
|13489.40
|+1.51
|12967.28
|創業板指
|3234.45
|+1.98
|科創50
|1484.21
|+1.50
|B股指數
|261.88
|+0.30
|1.03
|深證B指
|1333.27
|-0.47
|1.07
《經濟通通訊社27日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情