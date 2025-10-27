《Ａ股行情》滬指收升1.2%未能破4000關，中美吉隆坡磋商達基本共識

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

過去周末中美在吉隆坡舉行第五輪面對面磋商，雙方貿易談判表示已就關稅及其他問題達基本共識，雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。美國財長貝森特直稱，對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」，他預計中國將大量進口美國大豆，並推遲實施稀土出口管制一年。滬深股市今日繼續走高，滬綜指收升1.18%，報3996.94點，未能突破4000點大關，最高見3999.07點；深成指升1.51%，創業板指升1.98%。兩市全天成交2.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3659億元或16%。



中美元首預計將於本周舉行會晤，特朗普對傳媒表示，可能在周四（30日）的「習特會」上，簽署TikTok最終協議。商務部研究院研究員周密表示，事實上中美雙方存在著廣泛的相互貿易需求，雙方可在這些廣泛領域達成共識尋求合作。不過，在共識達成後，不一定會馬上轉化成實際的行動，需要為市場留足充分準備時間。



盤面上，市場熱點輪番活躍。存儲芯片午後衝高，江波龍(深:301308)漲超19%再創新高，大為股份(深:002213)、兆易創新(滬:603986)漲停。



板塊方面，存儲芯片、CPO概念等算力硬件和光刻機概念板塊漲幅居前，晶瑞電材(深:300655)揚16.5%，上海電氣(滬:601727)升超3%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4716.02 +1.19 上證指數 3996.94 +1.18 10434.04 深證成指 13489.40 +1.51 12967.28 創業板指 3234.45 +1.98 科創50 1484.21 +1.50 B股指數 261.88 +0.30 1.03 深證B指 1333.27 -0.47 1.07

