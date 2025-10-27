《打擊貪腐》湖北省委前書記蔣超良被雙開，涉大搞權錢交易和家族式腐敗

中紀委國家監委網站通報，十四屆全國人大常委會原委員、全國人大農業與農村委員會原副主任委員蔣超良嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予其開除黨籍、開除公職處分，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，蔣超良喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，借用管理和服務對象車輛，安排他人支付應由本人支付的費用；失職失責，造成不良影響；貪婪腐化、恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易和家族式腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。



68歲的蔣超良曾任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、農業銀行董事長等，2016年調任湖北省委書記，至2020年初因在武漢的新冠疫情中防疫不力被免職，其後於2021年8月起出任全國人大農業與農村委員會副主任等職，至今年2月涉嚴重違紀違法被查。

《經濟通通訊社27日專訊》