《中國要聞》王毅：中方願與各方以「三個堅持」推動落實全球治理倡議

第二十三屆藍廳論壇今日在外交部舉行，外交部長王毅出席並發表題為《落實全球治理倡議 共建人類命運共同體》的講話。王毅強調，國家主席習近平上個月提出全球治理倡議，當中最明確的信息，就是匯聚團結的力量；最堅定的立場，就是高舉多邊的旗幟；最渴望的願景，就是追求公平的未來。



王毅稱，為推動落實全球治理倡議，中方願同各方一道，堅持平等協商，以開放心態對待不同觀點，以包容態度吸收有益建議，最大限度凝聚各方共識；堅持守正創新，與時俱進對現行國際體系進行改革完善，而不是另起爐灶；堅持循序漸進，久久為功推動全球治理體系變革，使之惠及整個世界。



*王毅：不能對國際規則合則用、不合則棄*



王毅並指，各國要共同捍衛聯合國憲章和國際關係基本準則，全面善意履行國際義務，不能對國際規則合則用、不合則棄，更不能動輒對聯合國「卡脖子」。當今世界面臨的諸多問題，恰恰是因為聯合國憲章的宗旨和原則沒有得到貫徹執行。同時，中方呼籲停止將經貿問題政治化，停止人為割裂全球市場，停止動輒挑起貿易戰、關稅戰；要團結應對緊迫突出挑戰，彌補全球治理短板。



*王毅：國際規則制定中要充分聽取南方聲音*



王毅又指出，全球南方正在群體性崛起，讓廣大發展中國家平等參與全球治理重大決策，是實現公正、有效治理的應有之義。中方主張，在國際規則制定中，要充分聽取南方聲音，擴大南方存在，維護南方正當權益。



王毅還提到國際調解院已在香港特區正式開業運營，稱這是全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，也是中國同各創始方為世界提供的新型國際公共產品，中方歡迎更多國家加入國際調解院，通過這一平台化解分歧、促進和解、維護和平。

