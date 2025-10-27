  • 會員
27/10/2025 16:33

《中國要聞》王毅：中方願與各方以「三個堅持」推動落實全球治理倡議

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
外交部長王毅於2025年10月27日在外交部藍廳論壇提出以「平等協商、守正創新、循序漸進」三原則推動全球治理倡議，呼籲遵守國際規則，並宣布國際調解院於香港正式運作，為全球首個政府間調解爭端組織。

事實要點：
▷ 國際調解院於香港開業，為全球首個政府間調解國際爭端組織
▷ 中方提出全球治理倡議三原則：平等協商、守正創新、循序漸進
▷ 呼籲停止經貿問題政治化及人為割裂全球市場
▷ 主張國際規則制定需充分聽取全球南方國家聲音
▷ 強調各國不得對國際規則「合則用、不合則棄」

　　第二十三屆藍廳論壇今日在外交部舉行，外交部長王毅出席並發表題為《落實全球治理倡議　共建人類命運共同體》的講話。王毅強調，國家主席習近平上個月提出全球治理倡議，當中最明確的信息，就是匯聚團結的力量；最堅定的立場，就是高舉多邊的旗幟；最渴望的願景，就是追求公平的未來。

　　王毅稱，為推動落實全球治理倡議，中方願同各方一道，堅持平等協商，以開放心態對待不同觀點，以包容態度吸收有益建議，最大限度凝聚各方共識；堅持守正創新，與時俱進對現行國際體系進行改革完善，而不是另起爐灶；堅持循序漸進，久久為功推動全球治理體系變革，使之惠及整個世界。

*王毅：不能對國際規則合則用、不合則棄*

　　王毅並指，各國要共同捍衛聯合國憲章和國際關係基本準則，全面善意履行國際義務，不能對國際規則合則用、不合則棄，更不能動輒對聯合國「卡脖子」。當今世界面臨的諸多問題，恰恰是因為聯合國憲章的宗旨和原則沒有得到貫徹執行。同時，中方呼籲停止將經貿問題政治化，停止人為割裂全球市場，停止動輒挑起貿易戰、關稅戰；要團結應對緊迫突出挑戰，彌補全球治理短板。

*王毅：國際規則制定中要充分聽取南方聲音*

　　王毅又指出，全球南方正在群體性崛起，讓廣大發展中國家平等參與全球治理重大決策，是實現公正、有效治理的應有之義。中方主張，在國際規則制定中，要充分聽取南方聲音，擴大南方存在，維護南方正當權益。

　　王毅還提到國際調解院已在香港特區正式開業運營，稱這是全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，也是中國同各創始方為世界提供的新型國際公共產品，中方歡迎更多國家加入國際調解院，通過這一平台化解分歧、促進和解、維護和平。
《經濟通通訊社27日專訊》

照顧者 情緒健康

