27/10/2025 14:45

《中國要聞》李強出席東盟與中日韓會議：堅持開放合作，打造更多增長點

　　國務院總理李強當地時間27日在馬來西亞吉隆坡出席第28次東盟與中日韓領導人會議。李強表示，中方願同各方加強發展戰略對接，堅持開放合作，持續釋放經濟潛力，開拓更廣闊發展空間。

　　李強提出，要全力守護東亞來之不易的和平穩定局面，堅持通過對話協商妥善解決分歧，共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義，不斷推進區域經濟一體化進程。同時，深化產業鏈供應鏈協同合作，提高要素流通效率。中方願同各方共同落實好會議發表的關於加強區域經濟金融合作的聲明，推進財金、經貿、糧食安全等務實合作，打造更多合作亮點和增長點。

*李強：開展聯合科技攻關，攜手搶抓發展先機*

　　此外，要共同培育壯大發展新動能。更大力度支持科技創新，開展聯合科技攻關，不斷增強「從0到1」的創新能力，提升「從1到N」的迭代效率。中方願同各方繼續深化數字經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。

　　與會國家領導人表示，各方應進一步團結協作，維護和平穩定環境和多邊貿易體制，持續推進貿易、投資、金融、糧食安全、綠色經濟、人文、公共衛生、氣候變化、應急減災、打擊跨國犯罪等領域合作，提升產供鏈韌性，促進地區互聯互通和經濟一體化，推動實現創新、包容和可持續發展。

　　會議發表了《東盟與中日韓領導人關於加強區域經濟金融合作的聲明》。
《經濟通通訊社27日專訊》

