中國移動(00941)逾16億元換浦發銀行近1.2億A股，持股升至逾18%

中國移動(00941)(滬:600941)公布，於上周五（24日），附屬廣東移動行使換股權，將所持有的合計面值14.84億元人民幣（約16.26億港元）的上海浦東發展銀行股(滬:600000)A股可轉債按照每股12.51元人民幣（約13.71港元）之轉股價轉為浦發銀行約1.18億股A股。



該集團指，所持上海浦東發展銀行股權由約17.88%升至18.18%。

《經濟通通訊社27日專訊》