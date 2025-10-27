工商銀行(01398)發100億人幣總損失吸收能力非資本債券，票息2.02%

工商銀行(01398)(滬:601398)公布，2025年總損失吸收能力非資本債券（第一期）（債券通）已於近日在全國銀行間債券市場發行完畢。債券發行規模為100億元人民幣。



該集團指，債券票面利率為2.02%，品種為4年期固定利率，在第三年末附有條件的發行人贖回權。債券募集資金在扣除發行費用後，將用於提升總損失吸收能力。

《經濟通通訊社27日專訊》