申萬宏源(06806)發第一期短期債券籌獲76億人幣，票息最低1.66%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2025年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）的發行規模76億元（人民幣．下同）。



該集團指，其中品種一發行規模13億元，期限92天，票面利率為1.66%；品種二發行規模63億元，期限231天，票面利率為1.73%。有關債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。

《經濟通通訊社27日專訊》