中國能源建設(03996)第三季新簽合同額2174億人幣，跌13%

中國能源建設(03996)(滬:601868)公布，第三季新簽合同額2174.18億元（人民幣．下同），跌13.12%。
該集團指，首三季新簽合同額9927.75億元，升0.4%，其中工程建設新簽合同額9164.76億元，升3.7%。按地區分布，境內新簽合同額跌3.4%，境外新簽合同額升12.67%。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/10/2025 08:18
