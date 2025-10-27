順豐控股(06936)控股股東明德控股6700萬A股解除質押，佔1.3%股權

順豐控股(06936)(深:002352)公布，於上周五（24日）收到控股股東深圳明德控股通知，獲悉所持6700萬股A股解除質押，佔1.33%股權。



該集團指，明德控股質押股份降至8.37億股，佔16.62%股權。目前明德控股持有48.85%股權。該集團指，明德控股資信情況良好，具備相應償還能力，質押的股份不存在平倉或被強制過戶的風險，質押風險在可控範圍之內。

《經濟通通訊社27日專訊》