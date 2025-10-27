《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2681.96
|工業富聯
|(601138)
|1664.88
|貴州茅台
|(600519)
|1564.63
|中微公司
|(688012)
|1486.77
|中信證券
|(600030)
|1405.27
|海光信息
|(688041)
|1394.20
|藥明康德
|(603259)
|1358.00
|瀾起科技
|(688008)
|1113.11
|紫金礦業
|(601899)
|1036.07
|招商銀行
|(600036)
|893.71
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4424.46
|新易盛
|(300502)
|2956.83
|立訊精密
|(002475)
|2914.64
|寧德時代
|(300750)
|2908.81
|陽光電源
|(300274)
|2073.42
|勝宏科技
|(300476)
|1271.68
|東山精密
|(002384)
|1160.62
|北方華創
|(002371)
|1099.62
|天孚通信
|(300394)
|1017.98
|香農芯創
|(300475)
|987.17
（以上數字取小數點後兩個位）
