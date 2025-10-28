  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2025 08:50

《提振Ａ股》中證監：優化QFII制度，擴大投資範圍、便利投資運作

　　中證監發布《合格境外投資者制度優化工作方案》，從優化准入管理、便利投資運作、擴大投資範圍、明確政策預期、加強服務支持等方面提出一系列具體舉措，著力提升合格境外投資者(QFII)制度的適應性和吸引力，為各類境外投資者打造更加透明、便利和高效的制度環境。

*外資公募基金與境內基金短線交易同等待遇*

　　《方案》明確外資公募基金短線交易適用規則，給予外資公募基金與境內公募基金按產品帳戶維度計算短線交易持股比例的同等待遇，便利境外大型資產管理機構開展投資。進一步放開境內機構向外資提供投資顧問服務，以提升其投資本地化水平，有利於國際大型資產管理機構進一步加強對中國資產的配置比例，提升境內專業機構的國際競爭力。

*QFII資格審批與開戶「高效辦成一件事」*

　　《方案》中涉及優化准入管理的兩項措施，即QFII資格審批與開戶「高效辦成一件事」以及配置型外資綠色通道同步落地。進一步優化、簡化、整合合格境外投資者資格審批與開戶環節各事項的辦理方式，縮短外資資格申請辦理時限和入市流程，降低外資運營成本，鼓勵中長期資金在內的各類境外專業機構加大對中國資產的配置力度。

*允許QFII參與更多商品期貨期權品種交易*

　　在擴大投資範圍方面，《方案》發揮QFII渠道產品覆蓋面大、有利於支持風險管理與資產配置訴求的優勢，平穩推進QFII投資ETF期權，滿足外資套期保值合理需求。允許QFII參與更多商品期貨期權品種交易，明確持續、滾動放開更多商品期貨期權品種，滿足外資多資產策略下大類資產配置，以及商貿實業類外資對沖現貨價格風險等需求。

　　《方案》明確，以優化准入管理、便利投資運作等為著力點，力爭用兩年左右的時間，推動落實優化合格境外投資者制度機制的改革舉措，增強制度對境外中長期資金的吸引力，形成在岸與離岸渠道協調互補、配置型與交易型資金平衡發展、境內外證券基金期貨機構良性互動的開放新格局。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處