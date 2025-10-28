  • 會員
AH股新聞

28/10/2025 09:30

【提振Ａ股】中證監發布意見強化中小投資者保護，涉八方面23條措施

核心摘要：
中國證監會2025年10月27日發布《關於加強資本市場中小投資者保護的若干意見》，提出八方面23項措施，涵蓋新股定價優化、引導上市公司分紅、糾紛解決機制及退市保護等。

事實要點：
▷ 發布23項措施涵蓋8大領域（含新股定價/分紅/退市保護）
▷ 要求優化新股定價機制（限制異常報價機構參與配售）
▷ 引導上市公司一年多次分紅（倡導註銷式回購）
▷ 退市須提供現金選擇權或先行賠付（重大違法/主動退市）
▷ 支持仲裁對格式條款作有利中小投資者解釋（糾紛審理適用）

　　中證監27日發布《關於加強資本市場中小投資者保護的若干意見》，聚焦中小投資者關注的重點問題，圍繞強化發行上市過程中的中小投資者保護、營造有利於中小投資者公平交易的制度環境、壓實經營機構中小投資者保護責任、嚴厲打擊侵害中小投資者利益的違法行為等八個方面，提出二十三項具體措施。

*優化新股發行定價機制*

　　新政要求優化新股發行定價機制，研究提高鎖定比例更高、鎖定期更長的網下投資者的配售比例，從嚴限制故意抬高或壓低報價的詢價機構參與首發證券網下詢價配售。另外，新政倡導上市公司採用注銷式回購等方式回報投資者，引導上市公司一年多次分紅，增強分紅穩定性。

*仲裁機構審理糾紛，支持作出有利中小投資者的解釋*

　　針對證券公司、基金公司等資本市場中的經營機構，與中小投資者不斷增長的糾紛問題，新政督促經營機構推動糾紛得到妥善解決。新政要求經營機構提供更多適合中小投資者、有利於增強市場活力、服務實體經濟的產品和服務。出現糾紛後，經營機構應推動糾紛得到妥善解決。同時，新政支持人民法院和仲裁機構在審理相關糾紛中，對業務合同中的格式條款依法作出有利於中小投資者的解釋，從而加強對中小投資者的公平保護。

*健全終止上市過程中對中小投資者的保護*

　　新政要求強化健全終止上市過程中對中小投資者保護的制度機制。新政要求在重大違法強制退市過程中，引導控股股東、實際控制人等採取先行賠付等措施。在上市公司主動退市過程中，應提供現金選擇權等保護措施。新政還要求加大對欺詐發行、財務信息披露造假等嚴重損害投資者權益的違法行為的打擊力度，嚴厲整治各類不利於投資者保護的市場亂象。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

