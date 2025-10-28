  • 會員
28/10/2025 10:51

《駐京專電》商務部：進博會11月5日至10日上海舉辦，規模再創新高

　　國新辦就第八屆進博會籌備情況舉行新聞發布會。商務部副部長盛秋平介紹，本屆進博會11月5日至10日上海舉辦，有155個國家、地區和國際組織參與，4108家境外企業參展，整體展覽面積超過43萬平方米，規模再創新高。同期舉辦的虹橋國際經濟論壇，將設置33場分論壇及閉門會。此外，還將舉辦貿易洽談、投資促進等配套活動80餘場。

*展示461項新產品、新技術、新服務*
　
　　盛秋平表示，本屆進博會將展示461項新產品、新技術、新服務，讓中國大市場成為全球創新的試驗場、利潤場、應用場。不斷拓展現代產業新賽道。展示低空經濟、人形機器人等未來產業。新一代信息技術與人工智能、綠色低碳等領域全球領軍企業，將展示最新成果。持續引進升級需求新供給。

　　盛秋平並表示，引入銀髮經濟、冰雪經濟、體育經濟、汽車文旅等新題材，導入數字消費、健康消費等新平台，助力擴大商品和服務消費，發展新型消費。廣泛凝聚開放合作新共識。將有8位諾貝爾獎獲得者等頂尖學者參加虹橋論壇，400餘位政商學界知名人士共商共議全球治理和開放合作議題，發布21項成果文件。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

