《駐京專電》中證監：進一步研究完善資本市場涉外立法工作

羅娟表示，展望「十五五」，持續推動資本市場制度型開放，需要更好地發揮法治的引領、規範、保障作用，進一步完善資本市場涉外法治體系，為資本市場高水平雙向開放營造良好的涉外法治環境。企業境外上市融資快速發展，資本跨境流動更加通暢，對跨境監管工作提出更高要求，境內監管機構既不能「缺位」，也不能「越位」、「錯位」。要切實強化境內外的監管協同和溝通協作，壓實發行人、中介機構責任，保持對跨境違法行為「零容忍」，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假、跨境操縱等嚴重違法行為，讓違法者付出代價，共同保護好投資者合法權益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》