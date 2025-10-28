  • 會員
AH股新聞

28/10/2025 13:58

《駐京專電》中證監：進一步研究完善資本市場涉外立法工作

　　中證監法治司副司長羅娟在2025金融街論壇年會上表示，中證監將進一步研究完善資本市場的涉外立法工作，在統籌評估的基礎上，根據急用先行的原則，有重點、分步驟地推動制定新法、修改舊法或者釋法，加快建立公開透明、系統完備的資本市場涉外法律體系，夯實高水平對外開放的法制基石。

　　羅娟表示，要切實強化境內外的監管協同和溝通協作，壓實發行人、中介機構責任，保持對跨境違法行為「零容忍」，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假、跨境操縱等嚴重違法行為，讓違法者付出代價，共同保護好投資者合法權益。

　　羅娟表示，展望「十五五」，持續推動資本市場制度型開放，需要更好地發揮法治的引領、規範、保障作用，進一步完善資本市場涉外法治體系，為資本市場高水平雙向開放營造良好的涉外法治環境。企業境外上市融資快速發展，資本跨境流動更加通暢，對跨境監管工作提出更高要求，境內監管機構既不能「缺位」，也不能「越位」、「錯位」。要切實強化境內外的監管協同和溝通協作，壓實發行人、中介機構責任，保持對跨境違法行為「零容忍」，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假、跨境操縱等嚴重違法行為，讓違法者付出代價，共同保護好投資者合法權益。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

