28/10/2025 14:55

《駐京專電》商務部：美企進博會參展面積連續7年保持第一

　　進博會將於11月5至10日在上海舉辦。中美貿易戰火未波及，美企進博會參展面積續保持第一。國新辦今天召開記者會介紹進博會籌備情形，中國商務部副部長盛秋平於會上表示，第8屆進博會的企業展場面積超過36.7萬平方公尺，有來自138個國家與地區、計4108家企業參展，美國企業參展面積連續7年保持第一。

　　盛秋平指出，進博會助力各國企業應對國際市場波動困局，彰顯中國共用市場機遇的決心，中國大市場的確定性可以應對全球需求的不確定性，進博會是近距離觀察中國高水準對外開放的大舞台，也是感受超大規模市場優勢的體驗區。

*持續打造投資中國、購在中國、出口中國等品牌*

　　盛秋平表示，透過進博會平台，持續打造投資中國、購在中國、出口中國等品牌，為「展品變商品、展商變投資商」提供穩定、透明、可預期的營商環境。今年的虹橋論壇將圍繞貿易重構、全球南方、多邊主義等議題展開國際研討。

　　他強調，第8屆進博會將以實際行動證明，中國開放的大門只會愈開愈大，中國願意與各方一起，共同把全球市場的蛋糕做大、把共用發展的機制做實、把合作共贏的方式做活，為世界經濟成長注入更多新動力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

