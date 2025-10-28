秦港股份(03369)第三季純利4億元人民幣，按年升22.6%

秦港股份(03369)(滬:601326)公布，今年第三季純利4億元（人民幣．下同），按年升22.6%；每股盈利0.07元。
於今年首9個月，集團純利13.9億元，按年增長3.9%；每股盈利0.25元。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
28/10/2025 17:46
秦港股份(03369)(滬:601326)公布，今年第三季純利4億元（人民幣．下同），按年升22.6%；每股盈利0.07元。
於今年首9個月，集團純利13.9億元，按年增長3.9%；每股盈利0.25元。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
上一篇新聞︰28/10/2025 17:53 【聚焦人幣】人行授權阿布扎比第一銀行任阿聯酋人民幣清算行
28/10/2025 18:24 白雲山（００８７４）第三季純利７﹒９億元人民幣，按年升３０…
28/10/2025 18:08 復星醫藥（０２１９６）：建議籌劃復星安特金於聯交所分拆上市
28/10/2025 18:04 小鵬匯天與敦煌市合作打造西北首條低空自駕旅遊線路，首期建五…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N