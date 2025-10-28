秦港股份(03369)第三季純利4億元人民幣，按年升22.6%

秦港股份(03369)(滬:601326)公布，今年第三季純利4億元（人民幣．下同），按年升22.6%；每股盈利0.07元。



於今年首9個月，集團純利13.9億元，按年增長3.9%；每股盈利0.25元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》