白雲山(00874)第三季純利7.9億元人民幣，按年升30.3%

白雲山(00874)(滬:600332)公布，今年第三季純利7.9億元（人民幣．下同），按年升30.3%；每股盈利0.488元。



於今年首9個月，集團純利33.1億元，按年升4.8%；每股盈利2.036元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》