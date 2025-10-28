中石化油服(01033)第三季純利按年跌21.2%

中石化油服(01033)(滬:600871)公布，截至2025年9月30日止第三季純利1.77億元（人民幣．下同），按年跌21.2%，每股基本盈利0.009元。



截至2025年9月30日止首三季純利6.69億元，按年跌1%；每股基本盈利0.035元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》