《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行將恢復公開市場國債買賣操作

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平參觀「百年守護--從紫禁城到故宮博物院」展覽

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在故宮博物院建院100周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平27日上午前往故宮博物院，參觀「百年守護--從紫禁城到故宮博物院」展覽。



中證監將啟動實施深化創業板改革，擇機推出再融資儲架發行制度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監主席吳清10月27日在2025金融街論壇年會上發表題為《發揮投融資綜合改革牽引作用，推動「十五五」資本市場高質量發展》的主題演講。吳清表示，中證監將啟動實施深化創業板改革，設置更加契合新興領域和未來產業創新創業企業特徵的上市標準，為新產業、新業態、新技術企業提供更加精準、包容的金融服務；將擇機推出再融資儲架發行制度，進一步拓寬併購重組支持渠道；將繼續把北京作為資本市場改革開放的重要窗口，推動更多先行先試政策「首家」「首例」在京落地。



人行行長潘功勝：將恢復公開市場國債買賣操作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民銀行行長潘功勝10月27日在2025金融街論壇年會上表示，今年初，考慮到債券市場供求不平衡壓力較大、市場風險有所累積，人民銀行暫停了國債買賣。目前，債市整體運行良好，人民銀行將恢復公開市場國債買賣操作。





《上海證券報》



中證監：發揮投融資綜合改革牽引作用，推動「十五五」資本市場高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月27日，中證監主席吳清在2025金融街論壇年會上作主題演講，對如何更好發揮投融資綜合改革牽引作用、推動「十五五」資本市場高質量發展進行了闡述。他表示：將啟動實施深化創業板改革，設置更加契合新興領域和未來產業創新創業企業特徵的上市標準；擇機推出再融資儲架發行制度，進一步拓寬併購重組支持渠道；大力提升投資者權益保護質效，健全長效化穩市機制，防範市場大幅波動，以及穩步擴大高水平制度型對外開放。



加快高水平科技自立自強，資本市場合力打通創新「血脈」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月28日，上海證券交易所迎來一場久違的集體上市儀式，禾元生物、西安奕材、必貝特等3家未盈利公司同時敲響上市之鑼，成為首批增量的科創板科創成長層公司。這是深化科創板改革「1+6」政策措施落地的一步，也是資本市場包容性攻堅的一步。這一步走得不易，讓未盈利企業盼來重啟第五套標準的佳音；這一步走得堅定，讓優質科技型企業重燃對中國資本市場的信心。



首批增量科創成長層公司今日上市，科創板包容性集聚「硬科技」動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月28日，禾元生物、西安奕材、必貝特等3家公司將在上海證券交易所集體上市，成為首批增量的科創板科創成長層（下稱「科創成長層」）公司。至此，科創成長層公司將達到35家，科創板上市公司總數將達到592家。





《證券時報》



中證監：增強多層次市場體系的包容性和覆蓋面

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監主席吳清10月27日在參加2025金融街論壇年會時表示，要縱深推進板塊改革，增強多層次市場體系的包容性和覆蓋面，夯實市場穩定內在基礎，擇機推出再融資儲架發行制度，穩步擴大高水平制度型對外開放，大力提升投資者權益保護質效。吳清表示，只有不失時機深化改革，不斷增強市場制度的包容性、適應性，提升市場吸引力和競爭力，才能更好地在不確定的環境中贏得主動、贏得未來。



中證監優化合格境外投資者制度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月27日，中證監發布《合格境外投資者制度優化工作方案》，從優化准入管理、便利投資運作、擴大投資範圍、明確政策預期、加強服務支持等方面提出一系列具體舉措，著力提升合格境外投資者制度的適應性和吸引力，《方案》明確外資公募基金短線交易適用規則，給予外資公募基金與境內公募基金按產品帳戶維度計算短線交易持股比例的同等待遇，便利境外大型資產管理機構開展投資。進一步放開境內機構向外資提供投資顧問服務，以提升其投資本地化水平。



《關於加強資本市場中小投資者保護的若干意見》發布

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月27日，中證監發布《關於加強資本市場中小投資者保護的若干意見》，進一步健全投資者保護機制，在強監管、防風險、促高質量發展中全面推進資本市場投資者保護工作，是當前和今後一個時期中小投資者保護工作的行動指南。