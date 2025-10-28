《神州經脈》滬指四千曇花一現，十五五規劃建議發布，鍾睒睒四度登頂中國首富

滬深股市今日三大指數回吐，滬綜指一度突破4000大關至4010.73點，為2015年8月19日以來新高，惟午後興奮情緒迅速消散，滬綜指衝高回落收跌0.22%，報3988.22點，終止三連升；深成指收跌0.44%，創業板指跌0.15%。兩市全天成交2.1萬億元(人民幣．下同)，連續第2個交易日突破2萬億，較上一個交易日縮量1922億元或8%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1006，較上個交易日4時30分收盤價升103點子，兩連升，創2024年11月4日以來近一年新高。人民幣兌一美元中間價今報7.0856，較上個交易日升25點子，兩連升，續創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約170點。



*今日新聞精選*



1. 中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議發布。其中指出，要鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動。經濟增長保持在合理區間，全要素生產率穩步提升，居民消費率明顯提高。合理提高公共服務支出佔財政支出比重，增強居民消費能力。完善促進消費制度機制，清理汽車、住房等消費不合理限制性措施。推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平，建設自主可控的人民幣跨境支付體系。



2. 今日，中國和東盟在馬來西亞吉隆坡簽署中國-東盟自貿區3.0版升級議定書，共涵蓋9大領域，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業5個領域。據《路透》報道，擁有11個成員國的東盟是中國最大的貿易夥伴。根據東盟的統計數據，去年雙邊貿易總額達7710億美元。中國正尋求加強與東盟合作，以應對美國總統特朗普政府的高額關稅。



3. 據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日同日本新任外相茂木敏充通電話。王毅說，中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，高層交往對中日關係發展具有重要意義。希望日本新內閣邁好對華交往的「第一步」，扣好「第一粒紐扣」。歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。



4. 胡潤研究院今日發布2025胡潤百富榜，農夫山泉創辦人鍾睒睒財富增長了1900億元，以5300億元第四次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄。而馬雲家族今年排名下降1位排在第11，財富增加27%至2100億元。去年「一鳴驚人」的首富、字節跳動創辦人張一鳴退居第二；騰訊創辦人馬化騰以4650億元保持第三位；寧德時代創辨人曾毓群排名上升2位至第四名。小米的雷軍成為「增長王」，財富勁增1960億元，達3260億元，排名躍升14位排第五。



5. 中國上市公司協會今日發布9月統計月報顯示，截至2025年9月30日，境內股票市場共有上市公司5444家，滬、深、北證券交易所分別為2287、2880、277家。9月收盤價計算，上市公司境內股份總市值105.99萬億，為近4年來各月末最高點。自年初以來，A+H股公司新增11家，70餘家境內公司赴海外上市。9月，境外主要市場中國概念上市公司1835家。



6. 中國房地產業協會今日發布通知稱，協會定於11月14至15日在深圳市舉辦「房地產轉型發展法治論壇暨第七屆房企法務年會」。會議同期將舉辦中國房地產業協會法律工作委員會成立會。本次會議以「破局與重塑：法治護航房地產轉型發展」為主題，深入探討房地產法律領域的前沿動態、交流企業風險防控與糾紛解決案例，助力行業健康可持續發展。



7. 小米智能生態微博發文宣布，小米智能家電工廠今日在湖北武漢正式竣工投產，工廠依托自研小米澎湃智能製造平台，搭配AI視覺質檢。小米集團總裁盧偉冰亦在微博發文稱，這是小米的首座大家電工廠，也是繼「小米手機智能工廠」和「小米汽車工廠」之後，小米的第三座大型智能工廠。未來五年，小米大家電將衝刺千億規模，目標2030年躋身國內家電頭部品牌陣營。



8. 百度的AI眼鏡項目「小度AI眼鏡」將於11月1日開啟預售，11月10日現貨發售，此次發售產品為小度AI眼鏡Pro，與去年發布的概念版有所調整。據了解，小度AI眼鏡Pro將有波士頓和貓眼兩個款式，鏡片上都可選墨鏡或光致變，也支持自主更換鏡片。11月率先發售的為波士頓墨鏡款，其他款式將陸續上線。此外，11月13日百度世界大會期間小度科技還將有重要發布。