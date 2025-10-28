  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2025 17:00

《鍾之日記》滙控績後反彈，黃金股現回吐

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月28日，港股恒生指數收跌0.3%至26346點，主板成交2427億港元；滬綜指衝高至4010.73點後收跌0.22%，終止三連升。滙控第三季稅前利潤72.95億美元，調高全年淨利息收益預測至430億美元，股價升4.4%。國際金價跌至每盎司3930美元，黃金股集體下挫。

事實要點：
▷ 恒指收26346點跌0.3%，主板成交2427億港元
▷ 滬綜指盤中觸4010.73點（2015年8月後新高），收跌0.22%
▷ 滙控Q3稅前利潤72.95億美元（按年跌13.9%），派息每股10美仙
▷ 國際金價跌至3930美元/盎司（日內跌2.8%）
▷ 福建省規劃8400公里旅遊公路網（2025-2035年）

　　10月28日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　中美貿談取得進展及美聯儲局減息預期推動下，隔晚美股再創新高，中國金龍指數彈升1.59%。港股今早高開75點，惟市場避險情緒降溫，投資者觀望即將登場的「習特會」，金礦股回吐，大市由升轉跌。恒生指數全日收報26346，跌87點或0.3%，主板成交近2427億元。

　　明日港股因重陽節假期休市一天，10月30日復市。

*4000點曇花一現，滬綜指衝高回落*

　　滬深股市今日三大指數回吐，滬綜指一度突破4000大關至4010.73點，為2015年8月19日以來新高，惟午後興奮情緒迅速消散，滬綜指衝高回落收跌0.22%，報3988.22點，終止三連升；深成指收跌0.44%，創業板指跌0.15%。兩市全天成交2.1萬億元人民幣，較上一個交易日縮量8%。

　　有色金屬及半導體板塊為跌市主力拖累指數，黃金概念股多數下挫。福建海峽西岸概念股走強，消息面上，福建省印發《福建省旅遊公路發展規劃（2025-2035年）》，提出將加快打造由主線、環線、支線構成的旅遊公路網，形成總規模約8400公里的「六廊十一環多支」旅遊公路總體布局。

*滙控績後走揚，調高全年淨利息收益預測*

　　滙控(00005)公布，截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為72.95億美元，按年跌13.9%，遜預期。董事會已通過派發第三次股息每股10美仙，按年持平。期內收入較2024年第三季增加8億美元至178億美元，增幅為5%，高於預期167億美元。第三季淨利息收益為約88億美元，按年增長約15%。

　　管理層預期2025年全年不計及須予注意項目的平均有形股本回報率可達約15%或以上，料全年銀行業務淨利息收益目標約430億美元，甚至更高，反映集團對香港和英國等主要市場近期政策利率走勢的信心增強。管理層預料信貸損失準備維持於貸款總額約40個基點水平。儘管2025年首九個月的貸款需求持續低迷，但預期客戶貸款結餘中長期內按年可達中單位數百分比增長。

　　一如宣布私有化恒生(00011)時公布，滙控宣布擬暫時不啟動股份回購。滙豐控股行政總裁艾橋智在業績報告中稱，該行將普通股權一級資本比率的中期目標範圍維持在14%至14.5%。預計恒生私有化交易建議完成後首日的資本影響約為125個基點淨減幅，該影響將在恒生銀行法院會議和恒生銀行股東大會上分別以所需大多數批准相關決議案後產生。

　　滙控財務總監郭珮瑛稱，提出私有化恒生因看好香港前景，集團本身亦熟悉恒生運作和架構，相信全面納入集團系內有助業務增長。她又補充，提價對滙控和恒生股東都相當合理，重申不會再為私有化價格作出調整。

　　儘管業績遜預期，惟滙豐調高全年淨利益收益預測，股價績後走揚，收在全日最高點106.5元，升幅4.4%，屬表現最好藍籌。

*國際金價繼續回吐，紫金、周大福墊底藍籌*
　
　　市場預期聯儲局開始減息周期，同時市場憧憬習特會，環球市場避險需求急降，國際黃金價格繼續面臨下行壓力。黃金期貨價格今日盤中再度跌破每盎司4000美元，截至下午4時報約每盎司3930美元，較昨日同時段再跌約2.8%。
　
　　黃金板塊集體下挫，紫金礦業(02899)挫超5%，報31.08元，周大福(01929)挫4.55%，報15.3元，雙雙墊底藍籌股。另外，老鋪黃金(06181)跌近4%，六福集團(00590)收低近2%，招金礦業(01818)挫4%，山東黃金(01787)跌3%。
　
　　花旗分析指，金價下跌的主要原因包括地緣政治風險預期降溫，及市場中高達17兆美元的未實現利潤。報告估算，若投資者僅進行2%的倉位調整，即相當於全球金礦年產量的兩倍，足以對金價造成重大拋售壓力。
　
　　不過，韓國央行正在考慮增加黃金儲備的計劃，該行上一次增持黃金儲備是在2013年。韓國央行行儲備管理集團的儲備投資部主管Jung Heung-Soon今日表示，將密切關注市場動態，以決定購買黃金的時機和規模。　

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處