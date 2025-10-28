  • 會員
AH股新聞

28/10/2025 08:56

《中國要聞》2026年度國考371.8萬人通過資格審查，超7000人報名1崗位

　　26日晚，國家公務員局通報了中央機關及其直屬機構2026年度考試錄用公務員網上報名情況。數據顯示，國考共有371.8萬人通過資格審查，比去年增加30萬人，人數再次創新高。通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為98:1，其中，最熱門的崗位有超過7000人參與競爭。

　　據內媒報道，近三年國考計劃招錄人數分別為3.71萬、3.96萬、3.97萬，通過資格審查人數也由2023年的近260萬，增長到2024年首次超過300萬，再到2025年的341.6萬。與此同時，近三年通過資格審查人數與錄用計劃數之比也逐年遞增，分別為約70:1、77:1和86:1，報名熱度和競爭激烈程度持續攀升。

　　中公教育(深:002607)統計數據顯示，從各地報名情況來看，報名截止前，廣東省報名人數高達329587，佔據各省榜首。北京市、山東省報名人數均超20萬。競爭最激烈的是北京市，招錄比達165.53:1。從職位報名情況來看，今年報名人數最多、競爭最激烈的職位均為國家移民管理局瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下（十三）(300130001013)，這一崗位僅招錄1人，已有7591人報名。
《經濟通通訊社28日專訊》

