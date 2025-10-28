《中國要聞》李強倡東盟與中日韓加強合作：反對外部干涉，避免人為製造衝突

中國國務院總理李強周一（27日）在出席東盟與中日韓領導人會議，官媒《新華社》當日深夜刊發他講話全文稱，當前國際形勢變亂交織，衝突對抗此起彼伏，嚴重衝擊全球發展。要堅持通過對話和協商妥善解決分歧，反對外部干涉，避免人為製造緊張衝突；同時，共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義，不斷推進區域經濟一體化進程。



他指出，縱觀世界，少有區域能像東亞地區這樣，具備從設計研發、材料加工、智能製造、市場銷售等全鏈條優勢，而且各方分布在鏈條不同位置，產業互補性強，利益契合度高；應更好發揮各自所長，進一步促進對接合作，不斷提升分工協作水平，提高要素流通效率。



李強還提到，面對新一輪科技革命和產業變革帶來的機遇，尤其是人工智能、機器人、生物醫藥等領域已進入創新成果集中爆發期，東盟與中日韓應更大力度支持科技創新，開展聯合科技攻關。「中方願同各方繼續推進數字經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。」他說。



在美國高額關稅的陰影下，中國在馬來西亞舉行的區域峰會上呼籲開放貿易、加強經濟聯繫。而在中國總理與巴西、加拿大、歐洲理事會及東盟11國領導人出席峰會、尋求鞏固經濟夥伴關係之際，美國僅派出兩名低層級官員出席吉隆坡會議。

《經濟通通訊社28日專訊》