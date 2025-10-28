  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2025 09:16

荷蘭政府據報因擔心安世半導體遭掏空而決定接管

　　據《路透》引述四位熟悉荷蘭政府想法的人士稱，荷蘭之所以決定在9月接管芯片製造商安世半導體(Nexperia)，是因擔心該公司的前首席執行官拆除安世的歐洲業務，將生產轉移到中國。

　　中國與荷蘭就安世長達一個月的對峙，已引發歐洲、美國和日本的汽車製造商發出警告，芯片短缺可能影響生產。儘管安世生產的芯片非常基本，但被大量用於汽車電子系統。

*安世前CEO傳計劃歐洲裁員，並已將部分技術轉移中國*

　　海牙消息人士稱，安世前首席執行官張學政計劃在歐洲裁員40%，並關閉位於慕尼黑的一個研發據點。張學政也是安世中國母公司聞泰科技(滬:600745)的創始人。

　　消息人士說，在10月1日被荷蘭法院暫停首席執行官職務之前，張學政已將安泰在英國曼徹斯特工廠的機密轉移到聞泰科技的中國工廠，其中包括芯片設計和機器設置，接下來預定轉移安泰的漢堡廠設備。

　　回溯事件，荷蘭政府9月30日以治理缺陷為由，接管安世。10月4日，中國商務部禁止安世產品從中國出口。雖然安世大部分芯片在歐洲生產，但約70%的芯片在中國封裝後分銷。安世中國分公司已宣布獨立經營，並已恢復向中國國內分銷供應芯片。

　　消息人士補充，荷蘭政府認為可以通過與中國談判達成解決方案，使安世恢復中荷共存的結構。
《經濟通通訊社28日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處