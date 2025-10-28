  • 會員
AH股新聞

28/10/2025 17:32

《打擊貪腐》中國聯通原副總經理曹興信受賄2675萬元，一審獲刑十二年

　　中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組成員、副總經理曹興信受賄案，今日在山東省濱州市中級人民法院一審公開宣判。法院對曹興信以受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣二百萬元；對曹興信受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

　　經審理查明：2005年至2024年，被告人曹興信利用職務上的便利，為他人在項目承攬、工作調整、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物，共計折合人民幣2675萬余元。

　　法院認為，被告人曹興信的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

　　59歲的曹興信早年長期就職於中組部，曾擔任中組部幹部四局副巡視員、副局長，中組部公務員管理辦公室巡視員、副主任，中組部公務員三局副局長、一級巡視員，全國組織幹部學院黨委書記、副院長。2023年年初，曹興信跨系統調任中國聯通副總經理，但不到兩年就於2024年9月底官宣被查。
《經濟通通訊社28日專訊》

