28/10/2025 14:20

《中國房產》房地產業協會下月在深圳開會，交流風險防控與糾紛解決

　　中國房地產業協會今日發布通知稱，協會定於2025年11月14至15日在深圳市舉辦「房地產轉型發展法治論壇暨第七屆房企法務年會」。會議同期將舉辦中國房地產業協會法律工作委員會成立會。

　　本次會議以「破局與重塑：法治護航房地產轉型發展」為主題，深入探討房地產法律領域的前沿動態、交流企業風險防控與糾紛解決案例，助力行業健康可持續發展。
《經濟通通訊社28日專訊》

