28/10/2025 14:37

《中國要聞》中國與東盟簽署自貿區3.0版升級議定書，應對美國高關稅

　　今日，中國和東盟在馬來西亞吉隆坡簽署中國-東盟自貿區3.0版升級議定書，共涵蓋9大領域，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業5個領域。分析認為，中國正尋求加強與東協合作，以應對美國的高額關稅。

　　中國商務部國際司司長林峰表示，簽署議定書體現了雙方以實際行動堅定支持多邊主義和自由貿易，對各國共同抵制單邊主義、保護主義，攜手應對國際經貿挑戰作出了重要示範。標誌著雙方自貿合作將朝著更深層次邁進，推動區域經濟深度融合，有利於共同建設開放、包容、以規則為基礎的區域一體化大市場，有力促進中國-東盟命運共同體建設。

　　中國-東盟自貿區是雙方對外商談和建立的第一個自貿區。2002年，中國-東盟自貿區建設開始；2010年，中國-東盟自貿區1.0版全面建成；2019年2.0版升級議定書全面生效實施。2022年，3.0版升級談判啟動，直到今年5月全面完成3.0版談判。

　　據《路透》報道，擁有11個成員國的東盟是中國最大的貿易夥伴。根據東盟的統計數據，去年雙邊貿易總額達7710億美元。中國正尋求加強與東盟合作，以應對美國總統特朗普政府的高額關稅。一些分析師認為，中國-東盟自貿區協定是抵禦美國關稅的潛在緩衝機制，但由於成員國之間存在利益競爭，協定的條款被認為比其他一些區域貿易協定弱。
《經濟通通訊社28日專訊》

