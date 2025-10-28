  • 會員
AH股新聞

28/10/2025 15:39

《Ａ股動向》中上協：上市公司總市值近106萬億，4年來最高點

　　中國上市公司協會今日發布9月統計月報顯示，截至2025年9月30日，境內股票市場共有上市公司5444家，滬、深、北證券交易所分別為2287、2880、277家。分股份類型統計，僅發A股公司5204家，僅發B股公司8家，A+B、A+H等多股份類型的公司232家。

　　分類別看，國有控股和非國有控股公司數量分別佔27%、73%；製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲，製造業數量佔比68%，市值佔比57%；江蘇、浙江(不含寧波)、北京三轄區上市公司分別為714、605、476家，為轄區公司數量前三甲。按省域劃分，廣東、浙江、江蘇上市公司家數分別為884、728、714家，匯集43%上市公司。

　　9月收盤價計算，上市公司境內股份總市值105.99萬億(人民幣．下同)，為近4年來各月末最高點。電氣、電子及通訊作為製造業次類行業，總市值24.43萬億，高於金融業，佔比23%，較上月提升1.8個百分點。按規模劃分，千億以上市值公司160家，數量佔比3%，市值佔比超四成，100-1000億市值公司1708家，20-100億市值公司3346家。

　　自年初以來，A+H股公司新增11家，70餘家境內公司赴海外上市。9月，境外主要市場中國概念上市公司1835家。
《經濟通通訊社28日專訊》

