《中國要聞》中通快遞遭國家郵政局行政約談，被指隨意調整運營規則

據國家郵政局消息，國家郵政局約談中通快遞股份有限公司，指出中通快遞經營行為不規範，隨意調整運營規則，存在服務質量不高、快遞員合法權益保障措施落實不到位等問題，要求該公司嚴格落實中通快遞服務網絡管理主體責任，改進快遞服務質量，強化合規經營體系建設，保障快遞員合法權益，自覺維護公平競爭市場秩序。



中通快遞股份有限公司表示，認真落實監管要求，切實整改問題。

《經濟通通訊社28日專訊》