理財秘笈
AH股新聞

28/10/2025 17:13

【十五五】第十五個五年規劃的建議發布，分三大板塊15個部分構成

核心摘要：
中共中央2025年10月28日發布「十五五」規劃建議，分三大板塊共15部分，涵蓋經濟、科技、港澳台等領域，明確支持港澳鞏固金融貿易中心及建設人才高地，並推進兩岸融合示範區。

事實要點：
▷ 規劃建議分3大板塊、15部分（第一板塊2部分，第二板塊12部分）
▷ 支持香港鞏固國際金融/航運/貿易中心（明確列舉三領域）
▷ 完善港澳居民內地發展生活措施（原文唯一性描述）
▷ 高質量推進兩岸融合發展示範區建設（政策專有名詞）
▷ 落實台灣同胞同等待遇政策（具體措施陳述）

　　中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議(下稱《建議》)今日由《新華社》受權發布。《建議》稿由15個部分構成，分為三大板塊。第一板塊包括第一、第二共2個部分，為總論，主要闡述「十四五」時期中國發展取得重大成就、「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位、「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化、「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、遵循的原則和主要目標等內容。

　　第二板塊包括第三至第十四共12個部分，為分論，主要瞄準關係全局和長遠的重點問題，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措，明確從產業發展、科技創新、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展，到文化建設、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作。

　　第三板塊包括第十五部分和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

*完善港澳居民內地發展生活措施，支持港澳打造國際高端人才集聚高地*

　　關於港澳台工作，《建議》提出，促進香港、澳門長期繁榮穩定。堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

*推進祖國統一大業，高質量推進兩岸融合發展示範區建設*

　　推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。
《經濟通通訊社28日專訊》

