28/10/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開0.25%，中美外長通話協調元首外交

　　中美吉隆坡談判後貿易緊張局勢有所降溫，中美外長周一（27日）通電話，王毅表示，希望雙方能相向而行，為中美高層互動做好準備，美國國務卿魯比奧則表示，期待透過美中高層互動，向世界發出積極訊號。滬深股市昨日上攻4000點失敗，今早出現疲態，滬綜指低開0.25%，報3986.89點，深成指低開0.58%，創業板指低開0.9%。

　　中國國家主席習近平和美國總統特朗普本周四（30日）將在南韓APEC峰會期間舉行，由於中美貿易談判代表團過去周末已經就一系列問題達成初步共識，特朗普周一暗示會根據元首會談結果，放棄對中方是否違反其第一任期貿易協議的調查。特朗普政府在與「習特會」前啟動了這項調查，意味著如果認定中國違反了此前協議，美方就有可能對中方商品加徵額外關稅。

　　另外，「習特會」同日，中國與歐盟將舉行會談以解決貿易爭端。歐盟委員會據報將接待一個中國代表團，討論稀土出口限制問題。同時，知情人士表示，歐洲和中國官員初步討論了臨時允許安世半導體芯片出口的可能性，以期在商討長期解決方案的過程中維持半導體供應。

　　人民銀行行長潘功勝昨日表示，今年初暫停的國債買賣即將恢復。人民銀行今日進行4753億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有1595億元逆回購到期，即今日淨投放3158億元。
《經濟通通訊社28日專訊》

