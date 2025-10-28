  • 會員
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.2%見4005點，受惠政策創業板漲幅領先

　　中美循序推進「習特會」，貿易局勢發展再次提振股市，滬綜指今日一舉衝上4000點，為十年來首見，滬指半日收升0.21%報4005.44點，深成指升0.52%，創業板指揚1.35%。滬深兩市上午成交13495億元（人民幣．下同），較上個交易日減少2156億元或約14%。

　　中證監主席吳清昨日在2025金融街論壇年會上表示，將啟動實施深化創業板改革，並進一步深化投融資綜合改革，持續增強中國資本市場的包容性、適應性和吸引力、競爭力。當日證監會發布《合格境外投資者制度優化工作方案》以及《關於加強資本市場中小投資者保護的若干意見》。政策刺激下，創業板上午漲幅領先。

　　盤面上，海峽西岸概念股走強，板塊指數收漲2.5%，海峽創新(深:300300)、福建水泥(滬:600802)、平潭發展(深:000592)等漲停。軍工方向亦表現活躍，國科軍工(滬:688543)升5.4%，長城軍工(滬:601606)收高4%。算力硬件概念持續走高，中際旭創(深:300308)上午升3.8%，再度刷新歷史新高。

　　下跌方面，貴金屬等板塊跌幅居前。金價周二（27日）徘徊在逾兩周低點附近，因中美可能達成貿易協議的樂觀情緒抑制對避險黃金的需求，招金黃金(深:000506)挫2.3%，湖南白銀(深:002716)跌2%。
《經濟通通訊社28日專訊》

