貨幣攻略
AH股新聞

28/10/2025 15:06

《Ａ股行情》4000點曇花一現，滬綜指衝高回落收跌0.2%

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月28日，滬綜指盤中觸及4010.73點（2015年8月後新高），收跌0.22%至3988.22點，兩市成交2.1萬億元（連續2日破2萬億，縮量8%）。福建省發布8400公里旅遊公路規劃，首批三家科創板企業上市。

事實要點：
▷ 兩市成交2.1萬億元（連續2日破2萬億，縮量1922億/8%）
▷ 福建省規劃旅遊公路總規模8400公里
▷ 滬綜指盤中最高4010.73點（2015年8月19日以來新高）
▷ 現貨黃金跌1%至3941.31美元/盎司
▷ 首批三家科創板企業今日上市

　　滬深股市今日三大指數回吐，滬綜指一度突破4000大關至4010.73點，為2015年8月19日以來新高，惟午後興奮情緒迅速消散，滬綜指衝高回落收跌0.22%，報3988.22點，終止三連升；深成指收跌0.44%，創業板指跌0.15%。兩市全天成交2.1萬億元（人民幣．下同），連續第2個交易日突破2萬億，較上一個交易日縮量1922億元或8%。

　　有色金屬及半導體板塊為跌市主力拖累指數，中美可能達成貿易協議的樂觀情緒抑制對避險黃金的需求，現貨黃金跌幅擴大至1%，跌破3941.31美元/盎司，黃金概念股多數下挫，銅陵有色(深:000630)跌停。

　　福建海峽西岸概念股走強，海峽創新(深:300300) 、平潭發展(深:000592)等多股漲停。消息面上，福建省印發《福建省旅遊公路發展規劃（2025-2035年）》，提出將加快打造由主線、環線、支線構成的旅遊公路網，形成總規模約8400公里的「六廊十一環多支」旅遊公路總體布局。

　　此外，軍工板塊拉升，長城軍工(滬:601606)漲停，中航成飛(深:302132)揚4%。創業板指此前一度漲超1%，首批三家新註冊的科創成長層企業今日正式登陸科創板，中證監副主席李超在上市儀式上表示，將以深化科創板創業板改革為抓手，全面推進實施新一輪資本市場改革。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004691.97-0.51　
上證指數3988.22-0.229407.61
深證成指13430.10-0.4412070.99
創業板指3229.58-0.15　
科創501471.73-0.84　
B股指數260.55-0.511.18
深證B指1335.35+0.161.03

《經濟通通訊社28日專訊》

