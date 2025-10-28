  • 會員
28/10/2025 14:20

《Ａ股焦點》飛天茅台批發價創新低，貴州茅台微升，學者籲放鬆喝酒限制

　　酒類行情監測平台「今日酒價」數據顯示，53度500ml飛天茅台散瓶批發參考價最新報1690元（人民幣．下同），較前一日下跌25元，首次跌破1700元/瓶大關，再創上市以來的新低；原箱報1715元，較前一日下跌20元。兩款產品較上線時的2220元、2255元累計跌幅均已超過31%。

　　目前白酒股升多跌少，山西汾酒(滬:600809)漲2%，瀘州老窖(深:000568)升1.5%，貴州茅台(滬:600519)升0.6%，古井貢酒(深:000596)、酒鬼酒(深:000799)跟升；伊力特(滬:600197)則挫2.4%。

　　2025赤水河論壇今起一連兩天在貴州茅台鎮舉行。新任貴州集團黨委書記、董事長陳華首次亮相。他在演講中強調「開放合作」，認為是酒企順應時代的必然趨勢，茅台願始終與酒業同仁一道，深化交流、攜手同行，構建百花齊放、共享共贏的全球酒業新生態。

　　中泰金融國際有限公司首席經濟學家李迅雷在論壇上表示，要促進服務消費，尤其餐飲消費目前比較低迷的情況下，「我們是不是可以放鬆在喝酒方面的範圍（限制）」。
《經濟通通訊社28日專訊》

