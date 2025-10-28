【提振Ａ股】科創板科創成長層首批企業上市，西安奕材、禾元生物漲逾倍，必貝特飆七成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

科創板科創成長層首批新註冊企業禾元生物(滬:688765)、西安奕材(滬:688783)、必貝特(滬:688759)今日在上交所集體上市，成為首批增量的科創板科創成長層公司。至此，科創成長層公司達到35家，科創板上市公司總數達到592家。



目前該3隻股份股價均大漲，西安奕材飆漲202.8%，禾元生物狂升162.6%，必貝特暴漲77.8%。



*西安奕材為內地12英寸硅片領域頭部企業*



據《上海證券報》介紹，這3家公司雖然均未盈利，但都有一身「硬科技」。其中，西安奕材是半導體行業新秀，為內地12英寸硅片領域頭部企業，基於2024年月均出貨量和截至2024年末產能規模統計，西安奕材為中國境內第一、全球第六的12英寸硅片廠商，前述月均出貨量和產能規模在全球同期佔比約為6%和7%。截至2025年上半年，公司是中國境內12英寸硅片領域擁有已授權境內外發明專利最多的廠商。



*禾元生物擁中國首個獲批上市重組人血清白蛋白產品*



禾元生物、必貝特則是來自生物醫藥行業的創新藥公司。禾元生物全球首創的「稻米造血」技術獲得了國家「重大新藥創製」科技重大專項的支持。公司自主研發的重組人白蛋白注射液（水稻）已於今年7月通過國家藥監局審評獲批上市，適應症為肝硬化低白蛋白血症。該藥物是中國首個獲批上市的重組人血清白蛋白產品，有望解決中國人血清白蛋白長期依賴進口的局面。



*必貝特專注於腫瘤重大疾病領域創新藥研發*



必貝特專注於腫瘤、自身免疫性疾病、代謝性疾病等重大疾病領域的創新藥研發。在研管線中，目前，必貝特已有一款1類創新藥產品BEBT-908（注射用鹽酸伊吡諾司他）於6月30日獲批上市，用於治療至少接受過兩線系統治療的復發或難治性彌漫大B細胞淋巴瘤(r/r DLBCL)患者，公司已在積極推進該產品的商業化工作。此外，公司BEBT-209處於III期臨床試驗階段，BEBT-109已獲准開展III期臨床試驗。

