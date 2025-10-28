  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2025 11:35

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
胡潤研究院2025年10月28日發布中國百富榜，農夫山泉鍾睒睒以5300億元財富第四度登頂，總上榜人數1434位創近新高，總財富增42%至30萬億元。

事實要點：
▷ 總財富30萬億元（年增42%），上榜1434人（年增31%）
▷ 鍾睒睒財富5300億元（年增1900億），追平馬雲四度首富紀錄
▷ 雷軍財富3260億元（年增1960億），排名躍升14位至第五
▷ 新上榜376人（去年7倍），老鋪黃金徐高明父子695億居首
▷ 王寧（泡泡瑪特）、陳天石（寒武紀）排名躍升155及122位至前20

　　胡潤研究院今日發布2025胡潤百富榜，農夫山泉(09633)創辦人鍾睒睒財富增長了1900億元（人民幣．下同），以5300億元第四次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄。他是繼馬雲之後，第二位實現「四度登頂」的企業家。而馬雲家族今年排名下降1位排在第11，財富增加27%至2100億元。

　　去年「一鳴驚人」的首富、字節跳動創辦人張一鳴，得益於AI業務進展推動公司估值繼續走高，財富增加了1200億元，達4700億元，但不敵鍾睒睒，退居第二。第三名是騰訊(00700)創辦人馬化騰，財富上漲了1500億元，以4650億元保持第三位。寧德時代創辨人曾毓群財富增長1300億元，至3300億元，排名上升2位至第四名。

　　小米(01810)的雷軍成為「增長王」，財富比去年勁增1960億元，以3260億元躍升14位排在第五，主要得益於小米汽車業務的爆發式增長和手機高端化突破帶來的盈利躍升。這是他自2015年後時隔十年第二次進入榜單前五。

*泡泡瑪特王寧、寒武紀陳天石排名躍逾百位躋身前20名*

　　其他增長較快的企業家還包括泡泡瑪特(09992)創辦人王寧，憑借Labubu全球爆紅，其財富大增1545億元，排名飛躍155位至第17；寒武紀(滬:688256)創辦人陳天石則憑AI芯片落地加速，業績增長迅速，8月底股價一度超越茅台(滬:600519)，財富增長1480億元，排名大躍進122位排第18。

*1434名富豪上榜接近歷史新高，總財富增42%*

　　今年是胡潤研究院自1999年以來連續第27次發布「胡潤百富榜」，財富計算截止日期為2025年9月1日。今年榜單有1434位個人財富達50億元以上的企業家上榜，比去年增加31%（340位）；總財富接近30萬億元，比去年增長42%（9萬億元）。

　　胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年胡潤百富榜總人數幾乎達到2021年的歷史新高，出乎意料，而這很大程度上得益於股市的大幅回暖--上證指數、深證成指、恒生指數都比去年同期上漲了四五成；科技領域新面孔的湧現、出口市場的增長，也為上榜人數的提升提供了重要支撐。「過去一年，表現較好的是新能源汽車、消費電子、新消費、算力、生物醫藥及證券服務」。

*376名富豪新上榜為去年的7倍，包括老鋪黃金徐高明父子*

　　今年榜單還有376位新面孔，為去年的7倍。新人之首是老鋪黃金(06181)創辦人徐高明、徐東波父子，以695億元財富躋身前100；其次是集換式卡牌龍頭卡遊創辦人李奇斌、齊燕夫婦，財富600億元，排名亦在前100。新人中的前十還包括智能影像設備企業影石(滬:688775)創辦人劉靖康與其妻子潘瑤，財富385億元。此外，奶茶界知名品牌古茗(01364)、霸王茶姬、滬上阿姨(02589)成功上市，創辦人王雲安、張俊杰、單衛鈞與其妻周蓉蓉，分別以185億元、135億元和95億元財富首次上榜。

*內房排前100名富豪僅剩龍湖吳亞軍*

　　胡潤指，今年上榜企業家中，有六成十年前都沒在榜單上，新面孔主要來自工業產品、大健康和消費品行業，而落榜者主要來自房地產，「2017和2018年，內地房地產商在胡潤百富榜前100名中比例達到最高，有三成，現在只有龍湖(00960)的吳亞軍一人」。

*胡潤：DeepSeek梁文鋒或是未來三年中國首富重要候選人*

　　胡潤並指，DeepSeek創辨人梁文鋒未上榜，因為還沒開始商業化，企業估值尚未明確，如果未來商業化成功，「我們將參考OpenAI 3萬多億元的價值，他將成為未來三年中國首富的重要候選人」。

　　此外，胡潤稱居於迪拜的趙長鵬，憑借全球最大虛擬貨幣交易所幣安，今年已躋身榜單前20名，排在13。如果虛擬貨幣與穩定幣領域能持續保持增長，趙長鵬具備衝擊中國首富的實力。當消費電子與汽車行業深度融合的機器人時代來臨，小米的雷軍將成為中國首富的有力競爭者。而服務全球新能源汽車行業的寧德時代曾毓群，如果行業保持增長，曾毓群也將保有衝擊中國首富的潛力。

2025胡潤百富榜前二十名榜單

排名（排名變化）姓名財富[億元]（漲幅）公司名稱
1(+1)鍾睒睒5300(56%)養生堂
2(-1)張一鳴4700(34)字節跳動
3(-)馬化騰4650(48%)騰訊
4(+2)曾毓群3300(65%)寧德時代
5(+14)雷軍3260(151%)小米
6(-)丁磊3200(60%)網易
7(-3)黃崢3140(28%)拼多多
8(-3)何享健家族2780(18%)美的
9(-3)李嘉誠、李澤鉅父子2350(18%)長實
10(+1)李書福家族2250(55%)吉利
11(-1)馬雲家族2100(27%)阿里系
12(+8)張志東1930(54%)騰訊
13(+7)陳建華、范紅衛夫婦1900(52%)恒力
13(+3)趙長鵬1900(41%)幣安
13(+1)呂向陽、張長虹夫婦1900(36%)融捷
16(-)秦英林、錢瑛夫婦1870(39%)牧原
17(+155)王寧家族1820(562%)泡泡瑪特
18(+122)陳天石1800(463%)寒武紀
18(-2)王傳福1800(33%)比亞迪
20(+7)鄭家純家族1750(84%)周大福



《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

上一篇新聞︰28/10/2025 11:51  《中國要聞》工信部：截至９月末全國５Ｇ基站達４７０﹒５萬個…

其他
More

28/10/2025 12:02  《中國要聞》貴州茅台新任董事長陳華首亮相：堅守傳統工藝，永…

28/10/2025 11:56  《中國要聞》餐飲消費低迷，專家建議放鬆喝酒範圍限制，提振酒…

28/10/2025 11:51  《中國要聞》前９個月辦理離境退稅境外旅客人數同比增長２２９…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處