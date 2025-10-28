《提振消費》工信部等四部門：開展孝老愛老購物季，鼓勵優質產品納促消費補貼範圍

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

為激發銀髮市場活力和消費潛力，促進銀髮消費擴容提質，滿足老年人日益增長的美好生活需要，工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、民政部辦公廳、市場監管總局辦公廳近日發布通知，聯合組織開展2025年「孝老愛老購物季」工作，活動時間從10月21日起至11月20日止。



通知提出，深入實施增品種、提品質、創品牌的「三品」戰略，引導老年用品生產企業加大研發設計投入，開發推廣一批功能實用、品質優良、品類豐富的適老化產品，重點推動康復訓練及健康促進輔具、健康監測產品、養老監護裝置、家庭服務機器人、日用輔助產品等適老化產品升級迭代。加大對納入《老年用品產品推廣目錄》《智慧健康養老產品及服務推廣目錄》的優質老年用品產品和服務市場推廣力度，鼓勵地方將推廣目錄中的產品和服務納入促消費補貼範圍。



*鼓勵平台企業向中青年子女群體等派專屬優惠補貼*



通知又提出，鼓勵主流電商平台設立「孝老愛老購物季」專區，組織知名老年用品生產企業和品牌入駐，開展形式多樣的優質老年用品優惠促銷活動。鼓勵平台企業利用消費大數據精準研判市場需求，面向中青年子女群體和活躍老年用戶定向發放專屬優惠補貼，激發消費活力。優化適老版網購界面設計和功能布局，開發語音搜索、一鍵下單、子女代付等便捷功能。



通知還提出，支持盤活閒置工業廠房、老舊街區等存量資產，發展老年購物街區、專區。推動設立老年用品品牌專櫃和適老化場景體驗區，增強消費者的直觀感受和購買信心。鼓勵商場、超市、專賣店等實體門店完善無障礙設施，設立愛心導購，為老年人提供諮詢引導、便捷支付、送貨上門等便利化服務。



*動員老年用品企業等入社區開展免費檢測、產品體驗等服務*



通知同時提出，組織開展「為老服務進社區」行動，動員老年用品企業、行業協會及志願者深入社區，開展免費檢測、產品體驗、使用輔導、適老諮詢等便民服務。通過多種媒介渠道，以老年人易接受的方式，普及產品選購技巧、智能設備使用方法、消費陷阱防範常識及個人權益維護途徑等方面知識技能。加大老年用品相關標準的宣貫、培訓與實施力度，引導企業嚴格執行標準。加強產品質量監督抽查和風險監測，嚴厲打擊虛假宣傳、銷售假冒偽劣老年用品等欺詐老年消費者行為。

《經濟通通訊社28日專訊》