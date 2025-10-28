【十五五】習近平說明十五五規劃建議稿：提出居民消費率明顯提高等目標

官媒《新華社》受權發布《習近平：關於〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉的說明》。《說明》顯示，習近平在二十屆四中全會上說明十五五規劃建議(下稱「建議稿」)時，點出了七個需要說明的重點問題。



當中「關於十五五時期經濟社會發展目標」，習近平稱，根據現階段國內經濟下行壓力加大、有效需求不足等突出問題，建議稿提出居民消費率明顯提高、內需拉動經濟增長主動力作用持續增強等目標。而參考以往做法，建議稿提出十五五時期經濟社會發展目標，主要是定性要求，必要的定量要求和一些具體工作部署，則留給制定規劃《綱要》時研究確定，以更好體現和發揮建議稿的宏觀指導作用。



*強調因地制宜發展新質生產力，防止一哄而上*



另外，「關於以推動高質量發展為主題」，習近平稱，建議稿與十四五規劃一脈相承，繼續把推動高質量發展確定為十五五時期經濟社會發展的主題。推動高質量發展，最重要是加快高水平科技自立自強，積極發展新質生產力，在推動科技創新、加快培育新動能、促進經濟結構優化升級上取得實質性、突破性進展。需要注意的是，發展新質生產力需要具備一定稟賦條件，要充分考慮現實可行性，建議稿強調因地制宜發展新質生產力，就是要引導大家科學理性、實事求是地開展工作，防止一哄而上。

《經濟通通訊社28日專訊》