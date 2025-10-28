  • 會員
28/10/2025 13:50

【ＦＯＣＵＳ】AI臨業績大考，科技巨頭爭裁員

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
亞馬遜於2025年10月啟動裁員3萬人（佔員工10%），並計劃2033年以AI取代60萬員工；Meta同期裁撤600人並投入1180億美元開發超級智慧系統，反映科技業加速自動化轉型。

事實要點：
▷ 亞馬遜計劃2033年以AI取代60萬名員工（內部文件）
▷ 亞馬遜2025年裁員3萬人（佔總員工10%）
▷ Meta 2025年資本開支1180億美元（同期最高）
▷ 京東物流擬5年購300萬機器人+100萬無人車
▷ Meta裁撤超級智慧實驗室600人（10月實施）

　　【FOCUS】美股七雄(Magnificent 7)「業績大考」周三（29日）起陸續揭盅之際，亞馬遜被曝啟動史上最大規模之一的裁員動作，Meta亦已於上周動刀其「超級智慧實驗室(MSL)」，顯示即使是坐擁巨額資本、頂尖精英的科技巨頭，也難避精簡、重組宿命，背後是市場對AI大龍鳳的期待，正從理想主義的「叫好」，迅速轉為現實驅動的「叫座」。

*亞馬遜擬裁3萬，白領亦遭殃*

　　今年資本開支高達1000億美元的亞馬遜，最新加入精簡架構、節省現金之列。這個全美第二大僱主據報今日起派「大信封」，涉及高達3萬名或10%員工。公司內部文件並顯示，到2033年，將用機器人、AI等工具取代60萬名員工。

　　如同京東物流近日宣布，未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車、10萬架無人機，以電子商務為核心業務的亞馬遜，擁抱「智能+自動」化紅利可謂無可厚非。不過，在倉儲、物流等藍領職位之外，廣告、人力資源、入門級IT等白領職位亦遭殃及，無疑響起更大連鎖反應的警號。

*Meta精簡決策，攻超級智慧*

　　更極端的例子是今年資本開支同樣高達1180億美元的Meta，其6月成立的「超級智慧實驗室」，過去數月頻頻以高薪向OpenAI、谷歌等大舉挖角，上周卻宣布裁員600人，以縮減團隊規模、更快做出決策。

　　「超級智慧實驗室」被寄予開發下一代版本Llama 4，以抗衡OpenAI的厚望，惟進度不佳引發執行長朱克伯格不滿。最終由首席AI官Alexandr Wang操刀，縮減負責基礎研究、基礎設施的團隊，將資源集中「超級智慧」研發。

*AI達爾文，指向流量盈利KPI*

　　此意味著，隨著大燒銀紙的AI軍備競賽進入第三年，有關流量、盈利等KPI的驗證壓力愈趨現實。無論是擁有AI素養者，例如專注大模型高效訓練及推理的華人科學家田淵棟也在Meta裁員之列；還是昔日AI黑馬者，例如去年異軍突起的月之暗面旗下Kimi月活迅速掉隊……都恐淪為「AI達爾文」主義的犧牲品。

　　眼見AI洗牌效應才剛剛開始，不單Z世代面臨史上最嚴峻的就業競爭，世界經濟論壇更預計人工智慧、機器人、自動化2030年或取代9200萬個工作崗位，內地2026年國家公務員考試最新報名人數刷新高，香港25/26年度公務員聯招錄逾2萬人申請，是否是最後的「諾亞方舟」？

