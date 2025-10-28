美東汽車(01268)訂基石投資協議，2000萬美元認購賽力斯(09927)股份

美東汽車(01268)公布，作為投資者與賽力斯(09927)(滬:601127)及中金公司訂立基石投資協議，該集團按發售價認購投資者股份，總投資額為2000萬美元。



該集團指，鑑於賽力斯前景及業務展望，董事認為基石投資協議擬進行的交易對其具有戰略意義，可令集團的收入來源多元化，並可為股東帶來持續的投資回報。

《經濟通通訊社28日專訊》