恒瑞醫藥(01276)藥品氟唑帕利膠囊上市許可申請獲受理

恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)公布，近日收到國家藥品監督管理局下發的《受理通知書》，氟唑帕利膠囊的藥品上市許可申請獲國家藥監局受理。



該集團指，截至目前，擬定適應症為氟唑帕利膠囊聯合阿比特龍和潑尼松或潑尼松龍用於DNA修復基因缺陷陽性的轉移性去勢抵抗性前列腺癌的一線治療。該集團指，氟唑帕利膠囊相關項目累計研發投入約11.1億元人民幣。

《經濟通通訊社28日專訊》