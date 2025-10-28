  • 會員
AH股新聞

28/10/2025 08:03

華潤醫藥(03320)附屬華潤博雅生物首三季純利3.4億人幣，按年跌17%

　　華潤醫藥(03320)公布，附屬公司華潤博雅生物(深:300294)截至9月30日止首三季純利約3.43億元（人民幣．下同），跌16.7%，營業收入14.7億元，升18%。

　　該集團指，於9月底，華潤博雅生物現金等降至共7.6億元，總負債升至10.5億元。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》

