30/10/2025 07:52

均勝電子(00699)第三季純利4億人幣，升35%，首三季多賺19%

　　均勝電子(00699)(滬:600699)公布，截至9月30日止第三季純利約4.1億元（人民幣．下同），升35.4%，每股盈利30分，扣除非經常性損益之純利4.16億元，升37.5%，營業收入155億元，升10.3%。純利上升因首三季度整體毛利率提升約2.7個百分點，至18.3%，第三季度毛利率提升約2.9個百分點，至18.6%，尤其是汽車安全業務首三季度毛利率提升約2.4個百分點，至約16.4%，第三季度單季毛利率提升至約17.2%；汽車電子業務首三季度毛利率約20.8%，提升約1.6個百分點。未來毛利率有望進一步提升。

　　該集團指，首三季純利11.2億元，升18.98%，每股盈利81分，扣除非經常性損益之純利11.2億元，升19.2%，營業收入458億元，升11%，加權平均淨資產收益率7.91%，升1.14個百分點。在新業務拓展方面，第三季度新獲訂單全生命周期總金額約402億元，首三季度累計新獲訂單全生命周期總金額約714億元，其中汽車安全業務約396億元，汽車電子業務約318億元。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》

