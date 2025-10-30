  • 會員
AH股新聞

30/10/2025 07:52

微創醫療(00853)旗下心脈醫療首三季4.3億人幣，按年跌22%

　　微創醫療(00853)公布，旗下心脈醫療科技(滬:688016)截至9月30日止首三季歸屬股東純利約4.3億元（人民幣．下同），跌22.46%，利潤總額4.9億元，跌21.8%，營業收入101億元，升4.7%。

　　該集團指，心脈醫療科技於9月底總資產47.3億元，升10.27%，歸屬股東總權益39.6億元，升4.3%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》

