30/10/2025 07:52

藥明康德(02359)實際控制人控制股東計劃沽不超過5968萬A股，不逾2%股權

　　藥明康德(02359)(滬:603259)公布，於昨日收到實際控制人控制的股東告知函，因自身資金需求，計劃根據市場情況自11月12日至明年2月17日內，通過集中競價和/或大宗交易方式減持不超過總股本2%的A股，即合計不超過5967.5萬股。

　　該集團指，其中實際控制人擬通過集中競價方式減持不超過總股本1%的A股，擬通過大宗交易方式減持的A股不超過總股本的2%。
《經濟通通訊社30日專訊》

